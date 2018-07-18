Під судом, де обирали запобіжний захід координатору С14 Мазуру, відбулась сутичка між журналістом та праворадикалом

У бійку відразу втрутилися працівники поліції, які перебували біля будівлі суду.

Під Голосіївським районний судом міста Києва, де відбулось засідання з обрання запобіжного заходу одному з координаторів праворадикальної організації С14 Сергію Мазуру, сталася сутичка між журналістом та громадським активістом.

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Як передає кореспондент УНІАН, після того, як суд обрав Мазуру запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, на вулиці між активістом С14 Євгеном Карасем та журналістом «Громадського» зав’язалася перепалка, яка переросла в бійку. У бійку відразу втрутилися працівники поліції, які перебували біля будівлі суду.

Нагадаємо, 21 квітня активісти праворадикальної організації C14 розігнали табір ромів на Лисій горі в Голосіївському районі Києва.

У поліції заявили, що розслідують кримінальне провадження за двома статтями – «навмисне пошкодження майна шляхом підпалу», а також – «хуліганство» ККУ.

10 липня користувачі Facebook повідомили, що поліція проводить обшук у квартирі одного з координаторів праворадикальної організації С14 Сергія Мазура у Борисполі. Згодом у поліції заявили, що одному з учасників погрому табору ромів оголошено про підозру в хуліганстві, скоєному групою осіб. Йшлося про Мазура.