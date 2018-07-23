У Маріуполі виявили авто бойовика із вибухівкою (фото)
16:15, 23 липня 2018Інциденти
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З автомобіля, який знаходився в одному з гаражних кооперативів Маріуполя, правоохоронці вилучили п’ять тротилових шашок загальною вагою один кілограм та холодну зброю.
Загальна вага тротилових шашок складає один кілограм / фото прес-центр СБУ
Служба безпеки України виявила вибухівку в автомобілі в одному з гаражних кооперативів Маріуполя.
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Про це повідомляє прес-центр СБУ.
"З автомобіля, який знаходився в одному з гаражних кооперативів Маріуполя, правоохоронці вилучили п’ять тротилових шашок загальною вагою один кілограм та холодну зброю", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що гараж орендував місцевий житель, який у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії, додали у СБУ.
фото прес-центр СБУ
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