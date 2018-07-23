У Маріуполі виявили авто бойовика із вибухівкою (фото)

16:15, 23 липня 2018
Інциденти
271 0
Загальна вага тротилових шашок складає один кілограм / фото прес-центр СБУ

Читайте такожСБУ викрила на систематичних хабарах інспектора Одеської митниці (фото)

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"З автомобіля, який знаходився в одному з гаражних кооперативів Маріуполя, правоохоронці вилучили п’ять тротилових шашок загальною вагою один кілограм та холодну зброю", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що гараж орендував місцевий житель, який у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії, додали у СБУ.

фото прес-центр СБУ

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #бойовики#Маріуполь#вибухівка