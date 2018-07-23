У Маріуполі виявили авто бойовика із вибухівкою (фото)

З автомобіля, який знаходився в одному з гаражних кооперативів Маріуполя, правоохоронці вилучили п’ять тротилових шашок загальною вагою один кілограм та холодну зброю.

Служба безпеки України виявила вибухівку в автомобілі в одному з гаражних кооперативів Маріуполя.

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Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"З автомобіля, який знаходився в одному з гаражних кооперативів Маріуполя, правоохоронці вилучили п’ять тротилових шашок загальною вагою один кілограм та холодну зброю", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що гараж орендував місцевий житель, який у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії, додали у СБУ.