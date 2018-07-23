На Полтавщині вночі на трасі обікрали народного депутата

У рюкзаку, викраденому у народного депутата, були готівкові кошти, банківські картки та особисті документи, серед яких - посвідчення і дипломатичний паспорт.

У Полтавській області у ніч проти 22 липня невідомі обікрали на дорозі позафракційного народного депутата Наталію Веселову.

Про це повідомляє ТСН.ua із посиланням на обласну поліцію.

Інцидент стався, коли автомобіль зупинився для заміни колеса.

Читайте такожУ Києві пограбували квартиру екс-дружини головного комуніста України Симоненка - ЗМІ

"Під час руху автодорогою Київ-Харків в Великобагачанському районі на відрізку шляху у селі Коноплянка автомобіль, у якому їхала депутат, зупинився для зміни колеса. Поки вони відволіклися на ремонтні роботи, невідома особа викрала із салону особисті речі, які знаходилися в рюкзаку", – повідомили правоохоронці.

У рюкзаку, викраденому у Веселової, були готівкові кошти, банківські картки та особисті документи, серед яких - посвідчення депутата і дипломатичний паспорт.

Також у поліції не виключають, що грабіжники умисно поклали на дорогу предмет, від наїзду на який колесо пробилося.

Порушено кримінальне провадження за статтею 185 (крадіжка) ККУ. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, у червні в Києві злодії вкрали у голови Конституційного суду Литви Дайнюса Жалімаса гаманець із грошима. Факт звернення громадянина Литви до поліції підтвердив прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало.