На Полтавщині вночі на трасі обікрали народного депутата

18:23, 23 липня 2018
Інциденти
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Наталію Веселову пограбували на трасі / фото УНІАН

Про це повідомляє ТСН.ua із посиланням на обласну поліцію.

Інцидент стався, коли автомобіль зупинився для заміни колеса.

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"Під час руху автодорогою Київ-Харків в Великобагачанському районі на відрізку шляху у селі Коноплянка автомобіль, у якому їхала депутат, зупинився для зміни колеса. Поки вони відволіклися на ремонтні роботи, невідома особа викрала із салону особисті речі, які знаходилися в рюкзаку", – повідомили правоохоронці.

У рюкзаку, викраденому у Веселової, були готівкові кошти, банківські картки та особисті документи, серед яких - посвідчення депутата і дипломатичний паспорт.

Також у поліції не виключають, що грабіжники умисно поклали на дорогу предмет, від наїзду на який колесо пробилося.

Порушено кримінальне провадження за статтею 185 (крадіжка) ККУ. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, у червні в Києві злодії вкрали у голови Конституційного суду Литви Дайнюса Жалімаса гаманець із грошима. Факт звернення громадянина Литви до поліції підтвердив прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало.

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Теги: #нардеп#пограбування