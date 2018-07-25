З'явилося відео моторошної ДТП у Черкасах, в якій загинули мати та чотирирічний син

Внаслідок ДТП загинула жінка та її чотирирічний син.

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Відео: Інформаційно-аналітичне агентство Кропива

У мережі оприлюднили відео моторошної аварії в Черкасах, в якій загинула сім'я поліцейського - дружина та чотирирічна дитина.

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Як повідомлялося, 24 липня у Черкасах на перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола і Чайковського сталася ДТП, внаслідок якої загинули жінка і її чотирирічний син. Автомобіль BMW в'їхав у Fiat, через що останній відкинуло на пішохідний перехід, яким саме йшла жінка 1990 року народження з дитиною 2014 року народження.

У прес-службі поліції Черкаської області "Обозревателю" повідомили, що водій BMW, який, за попередніми даними, спровокував аварію, затриманий.