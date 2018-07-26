ДТП з водієм-мажором у Києві: Островський відмовився здавати біологічні зразки на алкоголь і наркотики

За словами речниці прокуратури Києва, прокуратура завтра через суд вимагатиме відібрати їх у нього примусово.

Водій Hummer Кирило Островський, який збив насмерть дівчинку в центрі Києва, відмовився надати біологічні зразки, які від нього вимагали для проведення експертизи на вміст алкоголю та наркотичних речовин в крові.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

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Вона наголосила на тому, що хоча алкотестер на місці події і не виявив ознак алкогольного сп'яніння у водія, але лише після отримання лабораторних досліджень його сечі можна буде стверджувати, чи перебував він у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

«І є ще один момент. Водій відмовився надати всі біологічні зразки, які від нього вимагалися. Тому прокуратура міста Києва завтра через суд вимагатиме відібрати їх у нього примусово. Відповідне клопотання вже підготовлено і зранку буде скеровано до Шевченківського райсуду Києва для розгляду», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше в коментарі УНІАН Максимець повідомила, що у Островського взяли біологічні зразки, аби з’ясувати, чи був він у стані наркотичного сп’яніння, результатів правоохоронці очікують до кінця цього тижня.

Водій автомобіля Hammer Кирило Островський, грубо ігноруючи правила дорожнього руху, а саме - червоний сигнал світлофора, на бульварі Лесі Українки в Києві здійснив наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході.

Від отриманих травм 10-річна дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Водія затримали біля ТЦ "Парус" на вулиці Мечнікова і доставили до міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" для проходження освідування на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, прокуратура Києва готує клопотання до суду про арешт автомобіля Hammer.

Проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин ДТП та її механізму.

Прокуратура проситиме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для водія іномарки.