Через негоду у Києві величезна тополя впала на житловий будинок (фото)

Дерево пошкодило дах будинку і балкони.

В Києві за адресою вулиця Данила Щербаківського, 32/38 величезна тополя впала на п'ятиповерховий житловий будинок. Дерево пошкодило дах будинку і балкони.

Як повідомив "Інформатор", виклик на лінію екстрених служб поступив 25 липня близько 19:45. Однак 26 липня близько 02:00 роботи з ліквідації наслідків негоди ще тривали.

Також на місці виявили ще два завалених дерева. Причиною також є негода, яка накрила столицю в останні дні.

На місці працювали рятувальні служби. За допомогою бензопили вони поетапно розрізали дерево і прибирали його з будівлі. Обійшлося без постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня, Київ накрив аномальна злива з грозою і градом. Затопило дороги і підземні переходи, в деяких утворилися навіть водоспади.