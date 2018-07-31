У Первомайську фура збила пішохода на тротуарі і знесла житловий будинок (фото, відео)

У результаті ДТП загинув пішохід, який проходив в цей момент по тротуару.

Вранці у вівторок, 31 липня, на вул. Київській у Первомайську тягач Renault з напівпричепом виїхав за межі проїжджої частини, збив пішохода і врізався в житловий будинок.

Про це повідомляє «Новости N».

«Рено» з вантажем комплектуючих для металопластикових вікон їхав по вул. Київській в напрямку центру міста. На узвозі, біля автозаправки, водій не впорався з керуванням, не вписався в крутий поворот, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в житловий будинок, попутно знищивши кілька білбордів.

У результаті ДТП загинув пішохід, який проходив в цей момент по тротуару.

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Будинок, в який врізався автомобіль, частково зруйнований — на нього і висипався вантаж з напівпричепа. Є всередині будинку люди — поки не відомо.

Водій з травмами госпіталізований в районну лікарню.

Рух по вул. Київській перекрито, транспорт пускають в об'їзд.

На місці події працює поліція і рятувальники ГУ ДСНС України в Миколаївській області. В даний час рятувальники намагаються розібрати завали, щоб з'ясувати, чи є в будинку люди.