У Первомайську фура збила пішохода на тротуарі і знесла житловий будинок (фото, відео)
Вранці у вівторок, 31 липня, на вул. Київській у Первомайську тягач Renault з напівпричепом виїхав за межі проїжджої частини, збив пішохода і врізався в житловий будинок.
Про це повідомляє «Новости N».
«Рено» з вантажем комплектуючих для металопластикових вікон їхав по вул. Київській в напрямку центру міста. На узвозі, біля автозаправки, водій не впорався з керуванням, не вписався в крутий поворот, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в житловий будинок, попутно знищивши кілька білбордів.
У результаті ДТП загинув пішохід, який проходив в цей момент по тротуару.
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Будинок, в який врізався автомобіль, частково зруйнований — на нього і висипався вантаж з напівпричепа. Є всередині будинку люди — поки не відомо.
Водій з травмами госпіталізований в районну лікарню.
Рух по вул. Київській перекрито, транспорт пускають в об'їзд.
На місці події працює поліція і рятувальники ГУ ДСНС України в Миколаївській області. В даний час рятувальники намагаються розібрати завали, щоб з'ясувати, чи є в будинку люди.