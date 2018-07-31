Біля курортного селища в Одеській області виявлено обгоріле тіло жінки

Передбачається, що виявлено 50-річну місцеву жительку, яка зникла безвісти і пошуками якої впродовж кількох днів займалися поліція, співробітники ДСНС і місцеві волонтери.

Біля курортного селища Сергіївка Одеської області виявлено обгоріле тіло жінки.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області, тіло знайдено 31 липня в лісосмузі біля Сергіївки Білгород-Дністровського району.

Читайте такожНа Харківщині під час пожежі у бараку згорів чоловік (фото)

«Зараз на місці події працюють поліцейські під особистим керівництвом начальника ГУНП Дмитра Головіна. Встановлюється особа загиблої людини, причини і обставини її смерті», - заявили у відділі.

Як уточнив УНІАН представник главку, в лісосмузі виявлено сильно обгоріле тіло жінки. Припускається, що виявлено 50-річну місцеву жительку Інну Бешлягу, яка безвісти зникла і про зникнення якої повідомили в поліцію родичі 27 липня.

Пошуком жінки протягом кількох днів займалися поліція, співробітники ДСНС і волонтери.

Зокрема, її діти розмітили в соціальних мережах фотографії, в тому числі зняті з зовнішніх камер відеоспостереження, і прохання про допомогу в пошуку матері. Зазначалося, що жінка зникла вдень, коли вийшла з місця роботи. У поліції зазначили, що під час пошуків виявлено сумку, яка належить потерпілій, з документами, речами і порожнім гаманцем.

Рятувальники розшукували її, зокрема, в розташованому тут Будацькому лимані, оскільки надійшла інформація про зникнення жінки близько 15.00 нібито під час відпочинку.

За даними прес-служби Головного управління ДСНС в області, водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення обстежили дно - 15,5 тис. кв. метрів, на човні по водній поверхні - 5 тис. кв. м, місцеве населення і рибалки обстежили берегову смугу - близько 10 км.