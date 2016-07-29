У Запоріжжі громадянка Німеччини скоїла самоспалення

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій, 28 липня в 2:40 в Коммунарське відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що біля автовокзалу по проспекту Соборного горить кіоск.

"Під час локалізації пожежі біля кіоску був виявлений обгорілий труп невідомої жінки. Виявлені в ході досудового розслідування відеоматеріали з реєстраторів і камер спостереження свідчать: жінка звела рахунки з життям самостійно», - повідомили в поліції.

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За даними правоохоронців, в ході досудового розслідування поліцейські встановили, що загибла - 36-річна громадянка Німеччини. Жінка прибула в Запоріжжі за тиждень до трагедії. 27-го липня ввечері вийшла з готелю в невідомому напрямку.

На сьогоднішній день, в результаті опитування свідків і перегляду записів камер спостереження та відеореєстраторів автомобілів, встановлено, що близько двох годин ночі на автозаправній станції біля автовокзалу жінка придбала в каністру, яку мала при собі, 5 літрів бензину.

«Зафіксовано, що на АЗС вона була одна, без сторонніх осіб, а трохи пізніше один з відеореєстраторів зафіксував, як жінка підходить до кіоску, після чого там спалахує полум'я», - повідомили в поліції.

В даний час встановлюється мета приїзду іноземки в Україну і мотиви вчинення нею самогубства.