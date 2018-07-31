У Києві вже п'яту добу шукають зниклого при загадкових обставинах інженера (відео)

23:45, 31 липня 2018
Інциденти
580 0
Примак приїхав до дому, але потім зник / Кадр з відео ТСН

У Києві вже п'яту добу шукають 32-річного Сергія Примака – головного інженера науково-дослідного інституту. У минулу п'ятницю він разом із колегами святкував день народження керівника в ресторані і додому не повернувся.

Як повідомляє ТСН, останній раз зв'язок із чоловіком у п'ятницю, коли той подзвонив дружині близько 22:00 і повідомив, що через годину буде відправлятися додому. У закладі, де святкували день народження, запевняють, що всі роз'їхалися не дуже пізно, і жодних інцидентів не траплялося.

До будинку на Троєщину Сергія привіз знайомий водій, але вдома його не дочекалися дружина і тримісячна дочка. "О 23:00 його бачила сусідка, він тут лежав", - каже дружина.

На наступний день колегам зниклого невідомий надіслав відео тривалістю всього сім секунд і без звуку. На ньому Сергій з жакетом в руках хитається, нічого не каже. Де були зняті ці кадри - розпізнати важко. Жакет чоловіка потім знайшли на автозаправній станції в кілометрі від будинку, де він живе.

Читайте такожПідозрюваний у вбивстві 16-річної дівчини в Києві заарештований без права на заставу - прокуратура

Рідні, колеги і волонтери повісили в декількох районах Києва тисячі оголошень з фото зниклого. "Є свідки, які в тому чи іншому місці бачили його", - розповіли в поліції.

В одну з лікарень Голосіївського району звертався чоловік, дані якого збігаються з даними зниклого Сергія Примака, але пацієнт вказав іншу адресу проживання. Медики оглянули його і відпустили, бо запиту від поліцейських на той момент ще не було. Зараз правоохоронці вивчають відео з камер спостереження, а також звернулися до мобільного оператора, щоб вивчити дзвінки зниклого.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Херсонщині знайшли мертвим зниклого кілька місяців тому колишнього суддю.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#зникнення