У Києві вже п'яту добу шукають зниклого при загадкових обставинах інженера (відео)

Водій привіз чоловіка додому, але потім той зник. Невідомий зняв його на відео і потім надіслав колегам.

У Києві вже п'яту добу шукають 32-річного Сергія Примака – головного інженера науково-дослідного інституту. У минулу п'ятницю він разом із колегами святкував день народження керівника в ресторані і додому не повернувся.

Як повідомляє ТСН, останній раз зв'язок із чоловіком у п'ятницю, коли той подзвонив дружині близько 22:00 і повідомив, що через годину буде відправлятися додому. У закладі, де святкували день народження, запевняють, що всі роз'їхалися не дуже пізно, і жодних інцидентів не траплялося.

До будинку на Троєщину Сергія привіз знайомий водій, але вдома його не дочекалися дружина і тримісячна дочка. "О 23:00 його бачила сусідка, він тут лежав", - каже дружина.

На наступний день колегам зниклого невідомий надіслав відео тривалістю всього сім секунд і без звуку. На ньому Сергій з жакетом в руках хитається, нічого не каже. Де були зняті ці кадри - розпізнати важко. Жакет чоловіка потім знайшли на автозаправній станції в кілометрі від будинку, де він живе.

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Рідні, колеги і волонтери повісили в декількох районах Києва тисячі оголошень з фото зниклого. "Є свідки, які в тому чи іншому місці бачили його", - розповіли в поліції.

В одну з лікарень Голосіївського району звертався чоловік, дані якого збігаються з даними зниклого Сергія Примака, але пацієнт вказав іншу адресу проживання. Медики оглянули його і відпустили, бо запиту від поліцейських на той момент ще не було. Зараз правоохоронці вивчають відео з камер спостереження, а також звернулися до мобільного оператора, щоб вивчити дзвінки зниклого.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Херсонщині знайшли мертвим зниклого кілька місяців тому колишнього суддю.