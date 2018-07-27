У Чернівецькій області мікроавтобус зіткнувся з потягом: двоє загиблих, ще 5 госпіталізовано

На момент ДТП в салоні мікроавтобуса знаходилося 15 пасажирів. 62-річний водій не переконався в безпеці проїзду через залізничні колії.

У Чернівецькій області внаслідок зіткнення пасажирського мікроавтобуса з потягом загинули двоє осіб, ще п'ятеро - госпіталізовані.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні у селі Мамаївці Кіцманського району.

Зазначається, що о 17.27 до поліції надійшло повідомлення про зіткнення потяга та мікроавтобуса «Мерседес Спрінтер».

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"Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що 62-річний водій не переконався у безпечності проїзду через залізничну колію. За попередньою інформацією на переїзді працювали світлові та звукові сигнали", - йдеться в повідомленні.

Наразі відомо, що на момент, коли сталася ДТП, в салоні мікроавтобуса знаходилося 15 пасажирів – працівників одного з приватних підприємств. Транспортний засіб належить іншому підприємцю, з котрим було укладено договір на перевезення працівників фірми. У перевізника є ліценція на внутрішні перевезення пасажирів.

Водія мікроавтобуса затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. На місці ДТП проводяться першочергові слідчі дії.

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