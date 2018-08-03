Розстріл екс-депутата Жука у Сумах: поліція розглядає версію замовного вбивства

Прокуратура також перевіряє факт можливих погроз на адресу загиблого через один його недавній і поки що незрозумілий відеопост у Facebook.

У Сумах правоохоронці розглядають, зокрема, версію замовного вбивства голови громадської організації, колишнього депутата Сумської міської ради та екс-директора міського департаменту містобудування та земельних відносин Анатолія Жука.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив керівник Сумської місцевої прокуратури Валерій Могильний.

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За його інформацією, наразі розглядається кілька версій вбивства – на побутовому ґрунті, пов’язана з його громадсько-політичною діяльністю і версія замовного вбивства. Крім того, прокуратура перевіряє факт можливих погроз на адресу загиблого через один його недавній і поки що незрозумілий відеопост у Facebook.

«Версії розглядаються різні. Ми не можемо розглядати якусь одну, адже вона може виявитися хибною», – підкреслив Могильний.

Керівник прокуратури також розповів, що смерть Жука настала близько 17.00, тобто більш як за дві години до того, як тіло знайшов батько. Він також розкрив журналістам деякі можливі подробиці подій учорашнього вечора.

«Незадовго до вбивства в будинку на другому поверсі сталася невелика пожежа. Очевидно, Анатолій загасив її самостійно, після чого вийшов на подвір'я і приліг на каремат відпочити. Жука застрелили, коли він, ймовірно, спав у дворі свого будинку. Тіло сина виявив батько, який приїхав допомогти усунути наслідки пожежі в одній із кімнат», – зазначив Могильний.

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За його словами, Жук помер від двох вогнепальних поранень – у спину в районі серця і в ліву скроню.

«Пістолет, знайдений на місці вбивства, чеського виробництва марки «CZ». Чи був Анатолій Жук вбитий саме з цієї зброї, буде відомо після експертизи, яка на сьогоднішній день лише призначається. Слідчий вже звернувся із клопотанням до слідчого судді, і ця експертиза буде призначена», – розповів керівник прокуратури.

При цьому він не уточнив, скільки всього було пострілів і скільки гільз знайшли правоохоронці на місці злочину, а також де були в цей момент дружина та донька Жука, посилаючись на таємницю слідства.

Могильний також наголосив, що мова не йде про інсценування злочину, як це припускають користувачі соцмереж.

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«Анатолій Жук дійсно загинув», – підкреслив він.

У свою чергу начальник Сумського міського відділу поліції Павло Карабута повідомив, що на розкриття цього злочину задіяний весь особовий склад відділу поліції, кримінальної поліції, найкращі спеціалісти Головного управління Нацполіції в області.

«Робота триває. Я впевнений, що злочин буде розкритий», – відзначив Карабута.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня в Сумах застрелили колишнього депутата і екс-директора департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради 35-річного Анатолія Жука. У 2014 році він балотувався на посаду Сумського міського голови. Останнім часом був головою громадської організації «Сумчани».

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, що передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.