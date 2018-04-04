В Одесі та Харкові викрили велику мережу секс-робітниць, до діяльності якої були причетні правоохоронці

Затримано майже 30 секс-працівниць, жінку-організатора та двох її найближчих помічників. Вилучено гроші, зброю та автопарк.

В Одесі правоохоронці затримали трьох членів організованої злочинної групи, яка займалася сутенерством.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, правоохоронці викрили міжрегіональну злочинну групу, яка діяла в декількох містах України, зокрема й Одесі і Харкові.

Учасники угруповання організували незаконну діяльність з надання секс-послуг, зокрема, вербували жінок для заняття проституцією, координували їх діяльність і отримували прибуток.

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Розслідування ведуть слідчі Приморського відділу поліції Одеси, а Одеська місцева прокуратура №3 - здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.3 ст.303 КК України (сутенерство, вчинене групою осіб).

У департаменті внутрішньої безпеки Нацполіціі повідомили, що інформація про діяльність ОЗУ надійшла в Одеське управління департаменту. Встановлено, що зловмисники систематично розширювали діяльність, відкриваючи нові притони і втягуючи в незаконний бізнес велику кількість людей: жінок - як повій, операторів сall-центрів, модераторів вебсайтів. Крім того, організатори підшукували водіїв таксі, адміністраторів борделів.

Організатор групи - 31-річна уродженка Донецької області, яка живе в Харкові і мала широке коло знайомств, зокрема й серед працівників правоохоронних органів, до яких вона зверталася для розв‘язання проблем, які виникали в бізнесі.

ОЗУ мало офіси в Одесі і Харкові, де працювали оператори, які приймали телефонні дзвінки від клієнтів і координували діяльність місцевих борделів. Також у зазначених офісах працювали адміністратори сайтів, які створювали і розміщували відповідну рекламу.

Співорганізатори незаконного бізнесу - 38-річний уродженець Сумської області і 37-річна уродженка Харківської області.

Загалом правоохоронці провели 12 обшуків. Під час спецоперації вночі 4 квітня затримано жінку-організатора і двох її найближчих помічників.

За адресами офісів в Харкові й Одесі виявлено операторів і адміністраторів сайтів. Вилучено оргтехніку, десятки мобільних телефонів, сотні сім-карт, чорнову фінансову документацію, паспорти й анкети повій, візитні картки борделів. Затримано майже 30 повій.

У Харкові, за місцем проживання головною фігурантки справи, виявлено й вилучено: 250 тис. грн, оргтехніку, а також гвинтівку СВД, автомат і патрони до нього. Крім того, вилучено різноманітне приладдя для борделів, а в сейфі - бухгалтерську документацію.

Загалом, за адресами діяльності борделів і офісів ОЗУ вилучено майже 25 тис. дол. і 50 тис. грн готівки, отриманих як прибуток. Також вилучено три автомобілі представницького класу, на яких переміщувалися головні фігуранти злочинної групи.

Зараз троє затриманих перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Перевіряється інформація про можливу причетність до діяльності злочинної групи співробітників правоохоронних органів, зокрема в керівній ланці.

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