У Києві жінка після сварки повісилася з плюшевим ведмедиком у руках (фото, відео 18+)

Очевидці виявили тіло жінки, яке висіло між сходовими прольотами першого і другого поверху.

У Києві на вулиці Генерала Наумова виявили труп жінки. Вона повісилася на сходовому марші пожежної драбини.

Інцидент стався близько 20:00 8 серпня, передає "Інформатор". За словами місцевих жителів, жінка прийшла до чоловіка, який проживає в цьому будинку.

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Вона перебувала у нетверезому стані. Сусіди кажуть, що чули скандал пари. Після чого дівчина вийшла на вулицю. Через деякий час очевидці виявили тіло жінки, яке висіло між сходовими прольотами першого і другого поверху. На місце прибули медики, проте їм залишалося лише констатувати смерть.

Жінка, 1987 року народження, повісилася на ремінці від сумки, а в руках у неї був її улюблений плюшевий ведмедик. Що конкретно стало причиною такого вчинку — невідомо. На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці події з'ясовуються.

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