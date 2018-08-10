У лікарні розповіли про стан постраждалих внаслідок смертельної ДТП у Запорізькій області

Одна дитина - у тяжкому стані, ще двоє людей у реанімації.

До Запорізької обласної лікарні доставили вісьмох постраждалих внаслідок смертельного ДТП на трасі "Харків-Семфірополь", серед них дитина 2011 року народження.

Головний лікар Ігор Шишка розповів, що стан дитини оцінюють як важкий, передає 061.

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"Дитина перебуває у вкрай важкому стані, була зупинка серця, зараз заради її порятунку спільно працюють бригади лікарів анестезіологів і реаніматологів ЗОКЛ і дитячої обласної лікарні. Двоє пацієнтів знаходяться в реанімації, решта – у відділеннях хірургії, нейрохірургії та травматології. У зв'язку із закінченням робочого дня, додатково викликані співробітники лікарні, щоб посилити бригади надання екстреної допомоги", - зазначив головлікар.

За його словами, зараз потерпілим проводиться комплексна діагностика для виявлення ушкоджень, їх характеру та обсягу, щоб визначити подальшу тактику лікування пацієнтів. Необхідними медикаментами і препаратами крові всі постраждалі забезпечені в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, у Запорізькій області в результаті зіткнення вантажного автомобіля "КамАЗ" і маршрутного таксі шість людей загинули, серед них - п'ятеро дітей. Ще 12 осіб, за даними поліції, отримали травми.