У морзі під Львовом тіла в спеку цілодобово зберігалися без холодильних камер
У Жидачівській центральній районній лікарні працював морг, де тіла померлих днями зберігалися без спеціального обладнання і не в холодильній камері.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.
За інформацією прокуратури, про цей факт стало відомо у ході моніторингу новин.
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Зокрема, вчора в новинах "ТСН" вийшов сюжет, героєм якого став Йосип Дроздовський. Чоловік забирав з Жидачовського моргу тіло своєї загиблої сестри. Кореспондентам він розповів, що в приміщенні немає холодильних камер, а також літають мухи. Тіло його родички перебувало там 4 дні і почало розкладатися.
На сьогоднішній день проводиться досудове розслідування за фактом неналежного виконання службовими особами лікарні своїх зобов'язань - правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України.