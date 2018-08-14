У київському метро сталася НП (фото)

14:18, 14 серпня 2018
Інциденти
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НП сталася на станції "Вокзальна" / dtp.kiev.ua

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Інцидент стався на станції "Вокзальна", підйом пасажирів був припинений, повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

"ПП в київському метрополітені... На ескалаторі впала жінка, поки без свідомості...", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у поліції розповіли деталі ДТП на Троєщині, в результаті якого постраждали п'ять осіб.

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Теги: #метро#Киев