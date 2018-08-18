У Львівській області водій Daewoo на смерть збив велосипедиста, виїхавши на зустрічну смугу

Від отриманих травм велосипедист помер на місці події.

18 серпня о 21:35 між селами Туринка та Боянець у Жовківському районі Львівської області водій автомобіля «Деу Нексія», 61-річний мешканець Червонограда, здійснюючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з велосипедистом, 49-річним жителем Жовківського району.

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Як повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, від отриманих травм велосипедист помер на місці події. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Рівненщині п'яний депутат райради на смерть збив велосипедиста.