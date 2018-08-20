Стрілянина у Харкові: поранений охоронець міськради знаходиться на штучній вентиляції легенів

Медики поки не беруться робити прогнози щодо шансів потерпілого на одужання.

Охоронець Харківської міськради Геннадій М., важко поранений невідомим стрілком, знаходиться на штучній вентиляції легенів.

Читайте також"Нападник міг бути не в собі": названо версії причини стрілянини біля Харківської міськради

Про це повідомляє NewsRoom, посилаючись на заступника головлікаря лікарні швидкої та невідкладної допомоги Андрія Козаченка.

Медик розповів, що сьогодні вночі до них доправили двох постраждалих.

Поліцейський отримав численні поранення і фактично перебував у стані клінічної смерті, врятувати його не вдалося. Другий пацієнт, чоловік 1970 року народження, отримав вогнепальне поранення в спину. Лікарі оперували його всю ніч.

«Зараз постраждалий знаходиться у важкому стані і ми поки не беремося робити прогнози щодо його шансів на одужання", - зазначив Козаченко.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 серпня біля Харківської міськради невідомий влаштував стрілянину. На місце події одразу прибула поліція, яка застрелила нападника. Зловмисник встиг поранити чотирьох осіб, включаючи поліцейського Дмитра Кірієнка, який від отриманих поранень загинув.