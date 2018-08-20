У мережі з’явилося посмертне фото нападника на Харківську міськраду

За даними силовиків, стрільцем імовірно є харків'янин 1959 року народження. Зловмисник діяв один.

У мережі з’явилося посмертне фото чоловіка, який в ніч на 20 серпня влаштував стрілянину біля харківської міськради, внаслідок чого загинув поліцейський.

Фотографію оприлюднив на своїй сторінці у Facebook член Колегії МВС Антон Геращенко. За його словами, медики намагалися врятувати чоловіка, але не змогли.

За даними силовиків, стрільцем імовірно є харків'янин 1959 року народження. Зловмисник діяв один. В крові загиблого було близько двох проміле алкоголю.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 серпня біля міськради в Харкові невідомий відкрив стрілянину. Поліцейські, які прибули на виклик, побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти по патрульним.

В результаті стрілянини був поранений поліцейський. Патрульні знешкодили нападника, особа якого встановлюється. Поліцейський, який отримав травми в результаті стрілянини, помер у лікарні. Охоронця прооперували, його стан важкий.

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За фактом стрілянини відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Член колегії МВС Антон Геращенко повідомив, що у зловмисника виявили два пістолети - сигнальний і «Байкал» (пневматичний), перероблені під стрільбу бойовими патронами.