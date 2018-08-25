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Неповнолітній водій спричинив смертельну ДТП на Луганщині (фото)

13:14, 25 серпня 2018
Інциденти
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У ДТП на Луганщині загинула людина, ще четверо постраждали / фото lg.npu.gov.ua

Подія сталася 23 серпня, близько 23.50. 17-річний водій автомобіля «Opel Astra», рухаючись по автодорозі «Білокуракине-Лубянка-Олексіївка» з смт. Білокуракине, не обрав безпечної швидкості руху, через що не впорався з керуванням та на великій швидкості з’їхав на узбіччя та злетів у кювет. Про це сьогодні, 25 серпня, повідомили у слідчому управлінні Нацполіції в Луганській області.

фото lg.npu.gov.ua

"Внаслідок ДТП 18-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень несумісним з життям загинула на місці, водій та три пасажирки (17-18 річні дівчата) отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Неповнолітньому водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ознаками складу ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілому» та вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

фото lg.npu.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня в Сумах поліцейський проїхав на червоне світло та збив двох пішоходів на "зебрі".

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Теги: #ДТП#Луганщина