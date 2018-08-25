Неповнолітній водій спричинив смертельну ДТП на Луганщині (фото)

Внаслідок аварії загинула людина, ще четверо отримали травми.

На Луганщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 18-річна дівчина, ще четверо людей постраждали.

Подія сталася 23 серпня, близько 23.50. 17-річний водій автомобіля «Opel Astra», рухаючись по автодорозі «Білокуракине-Лубянка-Олексіївка» з смт. Білокуракине, не обрав безпечної швидкості руху, через що не впорався з керуванням та на великій швидкості з’їхав на узбіччя та злетів у кювет. Про це сьогодні, 25 серпня, повідомили у слідчому управлінні Нацполіції в Луганській області.

"Внаслідок ДТП 18-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень несумісним з життям загинула на місці, водій та три пасажирки (17-18 річні дівчата) отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Неповнолітньому водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ознаками складу ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілому» та вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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