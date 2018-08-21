В Сумах поліцейський проїхав на червоне світло та збив двох пішоходів на "зебрі"

Поліцейського також звинувачують у шахрайстві та хабарництві. Ще у 2017 році обвинувальний акт у цій справі було скеровано до суду і наразі триває судовий розгляд.

У місті Суми поліцейський за кермом авто Daewoo Lanos грубо порушив правила дорожнього руху, проїхавши на червоний сигнал світлофора, та збив двох пішоходів.

Наразі водія затримали у порядку ст.208 КПК України та доставили до медзакладу для освідування на стан алкогольного сп’яніння, повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.

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"Попередньо встановлено, що водій транспортного засобу Daewoo Lanos проїхав на червоний сигнал світлофора та допустив наїзд на двох пішоходів, які ішли по пішохідному переходу. Постраждалих 1989 р. н. та 2004 р. н. із травмами різного ступеня тяжкості доставлено в лікарню", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що водій є співробітником одного з районних відділень поліції, має спеціальне військове звання старший лейтенант.

Зазначається, що поліцейського також звинувачують у шахрайстві та хабарництві. Ще у 2017 році обвинувальний акт у цій справі було скеровано до суду і наразі триває судовий розгляд. Окрім того, він був звільнений із лав поліції, однак поновився через суд.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. До обрання запобіжного заходу поліцейський перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня у Сумах в дорожньо-транспортній пригоді з участю автомобіля патрульної поліції постраждали 5 людей.