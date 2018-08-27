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Росіянин намагався вивезти з України книгу середини ХІХ століття

00:58, 27 серпня 2018
Інциденти
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Книга, можливо, становить культурну цінність / фото dpsu.gov.ua

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Інцидент стався у пункті пропуску "Бачівськ" на Сумщині. Під час перевірки багажного відділення мікроавтобусу "Мерседес", який прямував до Російської Федерації, правоохоронці виявили старовинну книгу. Це було видання "КУРСЪ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ" 1877 року випуску.

Книгу намагався вивезти з України 63-річний громадянин Росії, який їхав у мікроавтобусі як пасажир.

Прикордонники вилучили книгу і передали для проведення експертизи на предмет культурної чи історичної цінності.

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Теги: #книга#росіянин