Росіянин намагався вивезти з України книгу середини ХІХ століття
00:58, 27 серпня 2018Інциденти
54 0
Прикордонники вилучили видання і відправили на експертизу.
Книга, можливо, становить культурну цінність / фото dpsu.gov.ua
Українські прикордонники разом з митниками запобігли спробі вивезення з України старовинної книги.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Читайте такожУкраїнець намагався вивезти до Росії старовинні книги і монети
Інцидент стався у пункті пропуску "Бачівськ" на Сумщині. Під час перевірки багажного відділення мікроавтобусу "Мерседес", який прямував до Російської Федерації, правоохоронці виявили старовинну книгу. Це було видання "КУРСЪ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ" 1877 року випуску.
Книгу намагався вивезти з України 63-річний громадянин Росії, який їхав у мікроавтобусі як пасажир.
Прикордонники вилучили книгу і передали для проведення експертизи на предмет культурної чи історичної цінності.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter