У Полтаві піймали п'яного як чіп водія: вміст алкоголю в крові перевищував норму у понад 21 раз (фото)

Патрульні зупинили водія для оформлення ДТП.

У Полтаві патрульні затримали водія, вміст алкоголю в крові якого перевищував допустиму норму у понад 21 раз.

Як повідомляється на сторінці Патрульної поліції України у соціальній мережі Facebook, 26 серпня під час оформлення ДТП з потерпілим на вулиці Сакко патрульні зупинили автомобіль ВАЗ-2105, аби залучити як свідка водія.

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«У чоловіка за кермом охоронці порядку помітили ознаки алкогольного сп'яніння — нечітка мова, запах алкоголю з порожнини рота, тремтіння пальців рук», - йдеться у повідомленні.

Водій погодився на пропозицію патрульних пройти перевірку на алкотестері. Результат тесту показав позитивний результат — 4,32 проміле алкоголю, що в понад 21 раз перевищує допустиму норму. До того ж у 41-річного чоловіка не було із собою водійського посвідчення.

Патрульні склали на водія адміністративні матеріали за ч.1. ст.130 (Керування в стані алкогольного сп’яніння) та ч.1 ст.126 (Керування без відповідних документів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Водія від керування транспортним засобом відсторонили.