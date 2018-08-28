Бійка вболівальників «Динамо» та «Аякса» в Києві: оприлюднено відео

На місці інциденту було чутно гучні звуки, схожі на вибухи або постріли.

В мережі опубліковано відео зіткнення уболівальників київського «Динамо» та «Аякса» (Амстердам, Нідерланди) на вулицях столиці.

Читайте такожУльтрас "Динамо" побили в Києві уболівальників "Славії"

На представлених кадрах можна бачити, як по вулиці біжать люди, а їх переслідувачі кидають у них палаючі фаєри. Чути також гучні звуки, схожі на вибухи або постріли.

Якщо вірити назві відео, ультрас «Динамо» напали на вболівальників «Аякса».

У Facebook проекту «Київ оперативний» також оприлюднено відео з місця інциденту. На них можна бачити людей, які втікають через двори і прилеглі вулиці. Тим не менш, кількох учасників інциденту затримала поліція.

Раніше повідомлялося, що в одному з пабів в Печерському районі Києва сталася бійка між футбольними фанатами. Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, правоохоронці затримали дев'ятьох учасників конфлікту.

Нагадаємо, сьогодні на київському НСК "Олімпійський" відбудеться матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» - «Аякс». Перша зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь амстердамців. За даними поліції, охорону правопорядку під час сьогоднішнього футбольного матчу забезпечуватимуть близько 1500 правоохоронців.