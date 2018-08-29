У Дніпрі впіймали на хабарі майора поліції, який погрожував підкинути наркотики місцевому жителю

Майор поліції вимагав 100 тис. грн від місцевого жителя за непритягнення чоловіка до кримінальної відповідальності за нібито зберігання наркотичних речовин.

У Дніпрі в ніч з 27 на 28 серпня під час одержання 45 тис. грн хабара співробітники СБУ затримали старшого оперуповноваженого підрозділу кримінальної поліції одного з районів обласного центру.

Про це УНІАН повідомили в управлінні СБУ в Дніпропетровській області.

«Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав 100 тис. грн від місцевого жителя. За вказану суму посадовець обіцяв не притягати чоловіка до кримінальної відповідальності за нібито зберігання наркотичних речовин. У разі відмови поліцейський погрожував підкинути наркотики під час обшуку його житла», - йдеться у повідомленні.

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Оперативники спецслужби затримали майора поліції на одній із вулиць Дніпра після одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 45 тис. грн.

Наразі поліцейському готується повідомлення про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара) та клопотання про обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.