этот материал доступен на русском

У Дніпрі впіймали на хабарі майора поліції, який погрожував підкинути наркотики місцевому жителю

03:02, 29 серпня 2018
Інциденти
651 0
Оперативники спецслужби затримали майора поліції на одній із вулиць Дніпра / фото ssu.gov.ua

У Дніпрі в ніч з 27 на 28 серпня під час одержання 45 тис. грн хабара співробітники СБУ затримали старшого оперуповноваженого підрозділу кримінальної поліції одного з районів обласного центру.

Про це УНІАН повідомили в управлінні СБУ в Дніпропетровській області.

«Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав 100 тис. грн від місцевого жителя. За вказану суму посадовець обіцяв не притягати чоловіка до кримінальної відповідальності за нібито зберігання наркотичних речовин. У разі відмови поліцейський погрожував підкинути наркотики під час обшуку його житла», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНачальника Держслужби праці Донеччини викрили на вимаганні мільйонного хабара

Оперативники спецслужби затримали майора поліції на одній із вулиць Дніпра після одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 45 тис. грн.

Наразі поліцейському готується повідомлення про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара) та клопотання про обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #поліція#Дніпро#хабар