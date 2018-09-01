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На Харківщині через неправдиве повідомлення про замінування двох залізничних вокзалів евакуювали 550 громадян

17:40, 01 вересня 2018
Інциденти
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В Харківській області повідомили про мінування залізничних вокзалів / фото УНІАН

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Харківської області, інформація про нібито закладену вибухівку у приміщеннях залізничної станції "Левада" на проспекті Гагаріна в Харкові та вокзалу у місті Ізюмі надійшла до поліції сьогодні, 1 вересня, близько 11.30.

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За вказаними адресами виїжджали слідчо-оперативні групи поліції та експерти вибухотехнічного управління. Експерти оглянули 2,3 тис. кв. метрів приміщень, 3,5 тис. кв. метрів території, евакуювали 550 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено.

Вживаються заходи для встановлення особи, яка зробила неправдиві повідомлення про замінування.

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Теги: #замінування у Харкові#мінування вокзалу