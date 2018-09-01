На Харківщині через неправдиве повідомлення про замінування двох залізничних вокзалів евакуювали 550 громадян

Зловмисник повідомив про нібито закладення вибухівки на залізничних станціях у Харкові та Ізюмі.

У Харківській області через неправдиве повідомлення про замінування двох залізничних вокзалів евакуювали 550 громадян.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Харківської області, інформація про нібито закладену вибухівку у приміщеннях залізничної станції "Левада" на проспекті Гагаріна в Харкові та вокзалу у місті Ізюмі надійшла до поліції сьогодні, 1 вересня, близько 11.30.

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За вказаними адресами виїжджали слідчо-оперативні групи поліції та експерти вибухотехнічного управління. Експерти оглянули 2,3 тис. кв. метрів приміщень, 3,5 тис. кв. метрів території, евакуювали 550 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено.

Вживаються заходи для встановлення особи, яка зробила неправдиві повідомлення про замінування.