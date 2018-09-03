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На Дніпропетровщині затримали громадянина Узбекистану, розшукуваного Інтерполом 24 роки

14:01, 03 вересня 2018
Інциденти
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Ілюстрація / REUTERS

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

«Згідно з інформацією відділу міжнародного поліцейського співробітництва громадянин республіки Узбекистан протягом 24-х років розшукувався на міжнародному рівні за скоєння умисного вбивства на території цієї країни», - йдеться у повідомленні.

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Чоловіка виявили співробітники карного розшуку в ході проведення профілактичних заходів у м. Підгородне. Суд обрав для іноземця запобіжний захід у виді арешту строком на 40 діб. Після цього його екстрадують до Узбекистану.

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Теги: #Дніпро#Інтерпол