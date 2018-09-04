У поліції заявили про затримання українського судна прикордонниками РФ

Четверо українських рибалок містяться на прикордонній заставі Севастополя.

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактами захоплення українського маломірного рибопромислового судна та незаконного затримання чотирьох громадян України.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в АР Крим та м. Севастополі.

"До ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшло повідомлення від керівництва Азово-Чорноморського регіонального управління ДПС України про затримання 28.08.2018 року представниками "Пограничного управления ФСБ по Республике Крым" в акваторії Чорного моря українського риболовецького судна "ЯОД 2105" та членів його команди", - йдеться у повідомленні.

Четверо українських рибалок утримуються на прикордонній заставі Севастополя.

За даними фактами розпочато два кримінальних провадження за ч.1. ст. 146-1 та ч.2. ст. 278 Кримінального кодексу, які передбачають позбавлення волі до восьми років.

Триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим. Встановлюються всі обставини, які мають значення для кримінальних проваджень.