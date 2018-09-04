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У поліції заявили про затримання українського судна прикордонниками РФ

02:45, 04 вересня 2018
Інциденти
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Ілюстрація REUTERS

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактами захоплення українського маломірного рибопромислового судна та незаконного затримання чотирьох громадян України.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в АР Крим та м. Севастополі.

"До ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшло повідомлення від керівництва Азово-Чорноморського регіонального управління ДПС України про затримання 28.08.2018 року представниками "Пограничного управления ФСБ по Республике Крым" в акваторії Чорного моря українського риболовецького судна "ЯОД 2105" та членів його команди", - йдеться у повідомленні.

Четверо українських рибалок утримуються на прикордонній заставі Севастополя.

За даними фактами розпочато два кримінальних провадження за ч.1. ст. 146-1 та ч.2. ст. 278 Кримінального кодексу, які передбачають позбавлення волі до восьми років.

Триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим. Встановлюються всі обставини, які мають значення для кримінальних проваджень.

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Теги: #судно#севастополь