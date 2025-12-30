Назад до СРСР: експорт російського газу до ЄС оновив 50-річний мінімум

За підсумками 2025 року експорт російського трубопровідного газу до ЄС сягне лише 18 мільярдів кубометрів.

Експорт трубопровідного газу з Росії до Європейського Союзу у 2025 році впав на 44% - до найнижчого рівня з середини 1970-х років. Цьому сприяли припинення транзиту газу через Україну та поступова відмова ЄС від російського "блакитного палива".

За підрахунками Reuters, "Газпром" за підсумками року поставить до Євросоюзу лише 18 мільярдів кубометрів газу.

"Це найнижчий рівень з початку 1970-х років. За даними "Газпрому", Радянський Союз постачав до Європи 19,3 млрд кубометрів у 1975 році, що було більше, ніж 6,8 млрд кубометрів у 1973 році, в перші роки експорту сибірського газу", - зазначають журналісти.

Водночас у грудні Москва збільшила експорт газу до ЄС на 12,9% порівняно з аналогічним місяцем минулого року - до близько 56 мільйонів кубометрів на добу.

Журналісти зазначають, що раніше Європа була найбільшим джерелом бюджетних доходів Росії від продажу нафти і газу, завдяки трубопроводам, побудованим з Радянського Союзу до Західної Європи в 1960-х і 1970-х роках. У 2018-19 роках, експорт російського газу до Євросоюзу сягав 180 мільярдів кубометрів. Однак після повномасштабного вторгнення Блок почав скорочувати імпорт "блакитного палива" з Росії і у 2027 році планує припинити закупівлю як скрапленого, так і трубопровідного російського газу.

Відмова ЄС від російського газу - останні новини

Після тривалих дискусій у червні 2025 року Єврокомісія презентувала план поступової відмови від російського газу за нафти. Врешті-решт у грудні країни-члени ЄС домовилися припинити імпорт російського газу не пізніше 1 листопада 2027 року.

Найбільшими противниками відмови від російських енергоносіїв у блоці стали Угорщина та Словаччина. На початку грудня 2025 року угорський міністр закордонних справ Петр Сіярто заявив, що Будапешт в суді оскаржить рішення про відмову ЄС від російського газу.

