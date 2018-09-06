Скандал в Одеській області: вихованець притулку зґвалтував 8-річного хлопчика (відео)

В одеському притулку "Світанок" старший вихованець зґвалтував 8-річного хлопчика. Про це повідомив радник голови обласної адміністрації на своїй сторінці в соцмережі. Тепер у притулку працює комісія. А заяви перевіряють правоохоронці і обласна служба у справах дітей. Розслідують не тільки можливий факт наруги, а ще й приховування злочину посадовими особами.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Завідувачка закладу наказала пресу в притулок не пропускати. Саме тут, за даними радника голови обласної адміністрації, 16-річний вихованець зґвалтував 8-річного хлопчика. У соцмережі Артем Поланський заявив про систематичні знущання в притулку.

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"З грудня 2017 року почав шукати вихід своїм "бісів". А саме - блукати в темряві голяка по притулку, ґвалтувати дітей молодшої групи, а у разі відмови - знущатися над ними і бити", - сказав Поланський.

Працівники притулку і навіть колишній керівник обласної служби у справах дітей про всі ці факти знали, стверджує Поланський.

Намагаємося зустрітися із завідуючою дитячого закладу. Але працівники притулку викликають приватну охорону.

Неговіркі й вихователі установи, яких зустрічаємо під воротами.

"Ніколи не могла подумати на цього хлопчика. Хороший, спокійний хлопчик, слухняний".