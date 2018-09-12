На Львівщині біля бази відпочинку знайшли вибуховий пакет військового призначення

Поліція відкрила провадження і встановлює походження вибухового заряду.

У Львівській області біля бази відпочинку виявили вибуховий пакет військового призначення.

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Як повідомляє Департамент цивільного захисту Львівської ОДА, підозрілий предмет виявили 11 вересня біля бази відпочинку «Альбатрос» у селі Воля-Гамулецька Жовківського району.

«Відділом вибухотехнічної та пожежотехнічної експертизи Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при Головному управлінні Нацполіції у Львівській області проведено обстеження виявленого предмета та встановлено, що це вибуховий пакет військового призначення, його вилучено», - зазначається у повідомленні.

У відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області кореспонденту УНІАН повідомили, що за фактом виявлення вибухового пакету відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"). Встановлюється походження вибухового пакету, а також хто і з якою метою залишив його біля альтанки відпочинкової бази.