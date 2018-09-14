У Києві водій легковика проїхав пішохідним мостом через Дніпро, лякаючи людей (відео)

Парковий міст у Києві є пішохідним, і рух транспорту по ньому суворо заборонений.

У мережі з'явився відеозапис того, як водій легкового автомобіля проїхався пішохідним мостом у Києві, рух транспортних засобів на якому суворо заборонено.

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Людям, які в цей момент знаходилися на пішохідному мосту, доводилося розступатися і поступатися дорогою нахабному водієві. Зазначимо, що на міст авто заїхало з Труханового острова, який також закритий для проїзду автомобілів.

Відео опублікував користувач Facebook Кирило Максимов. У відповідь на обурені коментарі користувачів він написав, що це "було весело".

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві затримали детектива НАБУ в момент куріння наркотичного засобу у своєму авто. Відбулося затримання в Печерському районі Києва.