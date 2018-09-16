У Дніпрі біля кафе сталася перестрілка, три людини поранено

За інформацією поліції, все почалося з конфлікту між двома компаніями, учасники яких перебували в нетверезому стані.

15 вересня, близько 16:00, на Калиновій, 4а, біля кафе «Гавар» чулися постріли. На місце події вирушив патруль поліції.

В інциденті постраждали 3 людини. Про це повідомляє "Інформатор" зі слів командира 4-го батальйону патрульної поліції Миколи Рябовола.

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За інформацією поліції, все почалося з конфлікту між двома компаніями, учасники яких перебували в нетверезому стані. Один з чоловіків дістав травматичний пістолет і відкрив стрілянину. В інциденті постраждали три людини, їх госпіталізували з різними травмами.

Тетяна Новицька — очевидиця подій, розповіла: «Близько 16:00 прозвучало 6 пострілів з кафе «Гавар». Після звідти вибігли двоє чоловіків не слов'янської зовнішності. Вони кинулися в різні боки, що у одного була прострелена рука. Я подзвонила в поліцію і повідомила про подію. Потім пролунало ще три постріли. Було видно, що всередині була бійка. Через кілька хвилин приїхала поліція. Все оточили. Потім приїхали «швидка» і слідчо-оперативна група».

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