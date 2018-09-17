У Києві таксист влетів у зупинку: поліція підозрює його у вживанні наркотиків (фото)

Правоохоронці підозрюють, що чоловік перебував за кермом, імовірно, будучи під дією наркотичних речовин.

У Києві на Оболоні водій таксі не впорався з керуванням і в’їхав у зупинку громадського транспорту.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, внаслідок ДТП двоє жінок отримали тілесні ушкодження, їм надають медичну допомогу.

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«Подія трапилася близько 20-ї вечора в Оболонському районі столиці. До поліції зателефонував один із свідків аварії на вулиці Маршала Тимошенка. За адресою негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що таксист, перебуваючи за кермом «Нісана», не впорався з керуванням і врізався у зупинку громадського транспорту. На щастя, високий бордюр зупинив транспортний засіб. Однак двоє жінок отримали тілесні ушкодження: за попередньою інформацією лікарів, в однієї потерпілої травма руки, в іншої - закрита черепно-мозкова травма», – йдеться в повідомленні.

З водієм іномарки спілкувалися слідчі. Правоохоронці підозрюють, що чоловік перебував за кермом, імовірно, будучи під дією наркотичних речовин, тож таксиста доставляють до лікаря-нарколога для встановлення алкогольного або наркотичного сп‘яніння.

Поліцейські працюють на місці події, опитують свідків, встановлюють обставини і механізм автопригоди. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.