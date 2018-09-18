Двох іноземців, які збили під Ужгородом 15-річну дівчину, затримали на кордоні

Поблизу Ужгорода громадяни Німеччини та Ізраїлю скоїли смертельний наїзд на 15-річну дівчину та втекли з місця події.

У понеділок, 17 вересня, прикордонники у пункті пропуску «Тиса», що у Закарпатській області, затримали іноземців - чоловіка і жінку, які вчинили смертельну дорожньо-транспортну пригоду поблизу Ужгорода та втекли з місця події.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, оперативно-чергова служба Чопського прикордонного загону отримала інформацію від поліції про розшук двох іноземців, попередньо - громадян Ізраїлю. На трасі «Київ – Ужгород», в районі села Нижнє Солотвино, вони скоїли смертельний наїзд на 15-річну дівчину та втекли з місця події.

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Отримавши інформацію, прикордонники посилили перевірку усіх подорожуючих і за дві години у пункті пропуску «Тиса» затримали розшукуваних осіб.

Про затримання підозрюваних іноземців прикордонники поінформували поліцію. Як встановили згодом правоохоронці, правопорушники є громадянами Німеччини та Ізраїлю. Після вчинення ДТП вони залишили свій транспортний засіб та намагались виїхати за межі України на іншому транспортному засобі.

Іноземців передано представникам поліції.

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