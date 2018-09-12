На Дніпропетровщині повісилася 15-річна дівчинка

Як вдалося встановити, дівчинка вчилася на першому курсі нікопольського професійного ліцею і в день трагедії вона була на заняттях.

У Дніпропетровській області сталася надзвичайна подія, в результаті якої померла неповнолітня дівчинка.

Про це повідомляє Dnepr24.com.ua. Як було встановлено, на території Нікополя п'ятнадцятирічна дівчинка покінчила з собою через повішення. Дівчинка вчилася на першому курсі нікопольського професійного ліцею і в день трагедії вона була на заняттях.

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Її одногрупники повідомили, що нічого дивного у поведінці дівчинки не помітили. Тим не менше, після того, як батьки пішли в магазин, дівчинка повісилася на ручці дверей за допомогою шарфа. Повернувшись додому з магазину, батьки знайшли труп дочки. Подробиці трагедії встановлюють співробітники правоохоронних органів.

Раніше в Києві школярка намагалася покінчити з собою, граючи в суїцидальну гру «Момо».