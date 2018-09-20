Учасники акції на захист прав іноземних добровольців прикували себе кайданками до огорожі біля АП (фоторепортаж)

Станом на 16 годину мітинг активістів, які вимагали захисту прав іноземних добровольців, завершився.

Біля Адміністрації президента України на розі вулиць Інститутської і Банкової кілька учасників акції на захист прав іноземних добровольців прикували себе кайданками до паркану.

На прохання кореспондента УНІАН пояснити свій вчинок, один з учасників міні-акції заявив, що таким чином хоче звернути увагу на проблему дотримання прав іноземців, які воювали на сході України.

Також на перехресті перебувають інші учасники акції - близько 200 осіб. Водночас підхід до Адміністрації президента перегородили нацгвардійці. Також поряд перебуває близько 100 поліцейських, які охороняють громадський порядок.

Станом на 16 годину мітинг активістів, які вимагали захисту прав іноземних добровольців, завершився.

Акція завершилась після повернення лідера партії «Національний корпус», народного депутата Андрія Білецького, який проводив переговори з керівництвом парламенту щодо законопроекту №3433 про захист прав іноземних добровольців.

Читайте такожБіля Ради сталися сутички між правоохоронцями та активістами

Як зазначив Білецький у коментарі журналістам, за результатами переговорів голова парламенту Андрій Парубій пообіцяв поставити на голосування даний законопроект у найближчий сесійний вівторок (2 жовтня).

Також, за його словами, було домовлено до того часу внести поправки до законопроекту, щоб депутати могли проголосувати за нього одразу в цілому.

Разом з тим депутат закликав учасників акції знову прийти під будівлю парламенту в день голосування за законопроект.

Також Білецький повідомив, що загалом сьогодні в акціях протесту під Верховною Радою та Адміністрацією президента взяли участь близько 2 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, вранці біля Верховної Ради близько 500 активістів партії “Національний корпус”, громадської організації “Національні дружини”, ВО “Свобода” та “Карпатської січі” вимагали ухвалити закон щодо захисту прав іноземних добровольців.

Пізніше учасники акції прийшли пікетувати АП.

У виступі перед мітингувальниками народний депутат Олег Петренко заявив, що акція закінчиться після “адекватного результату” і перспективи вирішення проблеми. За його словами, сьогодні відбудуться переговори з керівництвом парламенту щодо включення до порядку денного законопроекта №3433.

Цим проектом закону передбачено спрощену процедуру отримання українського громадянства воїнами АТО-іноземцями та встановлення мораторію на видачу ветеранів АТО іноземним державам (зокрема, РФ) та міграційну амністію.