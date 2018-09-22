Перебігав 8-смугову дорогу в 50 метрах від переходу: у Києві чоловік загинув під колесами авто (фото, відео)
Вночі на Великій Окружній дорозі у Києві на смерть збили чоловіка. Він намагався перейти дорогу в недозволеному місці і потрапив під колеса автомобіля "Opel".
Як повідомляє "Інформатор", чоловік намагався перебігти 8-смугову дорогу в 50-ти метрах від підземного переходу.
Opel рухався в бік аеропорту «Жуляни». За словами свідків, його швидкість була понад 100 км/год. Прямо перед ним, перелазячи через огорожу дороги, на проїжджу частину вийшов чоловік. Шансів уникнути зіткнення у водія не було. Від місця, де стався удар, пішохода відкинуло на більш ніж 10 метрів. Ще через стільки ж метрів зупинився і сам автомобіль.
Медики констатували, що у чоловіка не було шансів вижити. Удар був такої сили, що лобове скло і дах автомобіля буквально вм'яло в салон. Загиблий також був серйозно скалічений.
Чому чоловік пішов на ризик і став переходити жваву автомагістраль в недозволеному для цього місці — невідомо.
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Відео "Інформатор"
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