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Перебігав 8-смугову дорогу в 50 метрах від переходу: у Києві чоловік загинув під колесами авто (фото, відео)

08:58, 22 вересня 2018
Інциденти
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У Києві на Окружній на смерть збили чоловіка / фото Максим Торпан / Інформатор

Вночі на Великій Окружній дорозі у Києві на смерть збили чоловіка. Він намагався перейти дорогу в недозволеному місці і потрапив під колеса автомобіля "Opel".

Як повідомляє "Інформатор", чоловік намагався перебігти 8-смугову дорогу в 50-ти метрах від підземного переходу.

Opel рухався в бік аеропорту «Жуляни». За словами свідків, його швидкість була понад 100 км/год. Прямо перед ним, перелазячи через огорожу дороги, на проїжджу частину вийшов чоловік. Шансів уникнути зіткнення у водія не було. Від місця, де стався удар, пішохода відкинуло на більш ніж 10 метрів. Ще через стільки ж метрів зупинився і сам автомобіль.

Удар був такої сили, що лобове скло і дах автомобіля буквально вм'яло в салон / фото Максим Торпан / Інформатор

Медики констатували, що у чоловіка не було шансів вижити. Удар був такої сили, що лобове скло і дах автомобіля буквально вм'яло в салон. Загиблий також був серйозно скалічений.

Чому чоловік пішов на ризик і став переходити жваву автомагістраль в недозволеному для цього місці — невідомо.

Увага! Відео може містити неприйнятні кадри, не рекомендується до перегляду особами до 18 років.

Відео "Інформатор"

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня автомобіль начальника прикарпатської поліції на смерть збив велосипедиста.

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Теги: #Київ#ДТП