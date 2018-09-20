Автомобіль начальника прикарпатської поліції на смерть збив велосипедиста

Начальник обласної поліції, як стверджується, знаходився в автомобілі в якості пасажира.

У селищі Перегінськ Івано-Франківської області службовий автомобіль начальника прикарпатської поліції скоїв смертельне зіткнення з велосипедистом. За кермом авто знаходився поліцейський водій.

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Як повідомляє сектор комунікації поліції в Івано-Франківській області, начальник обласної поліції перебував у автомобілі в якості пасажира та їхав у Рожнятівський район на запланований прийом громадян.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування та перевірка. Водія відсторонено від виконання службових обов'язків.

За дорученням Голови Нацполіції на місце події направлено керівника Департаменту внутрішньої безпеки НПУ для повного та об'єктивного проведення перевірки.

З метою уникнення конфлікту інтересів розслідування проводить прокуратура області.

Раніше повідомлялось, що під Запоріжжям легковик зіткнувся з мікроавтобусом. Загинули чотири людини, двоє госпіталізовані.