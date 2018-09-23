Військова прокуратура перекрила канал постачання з України до РФ деталей для виготовлення зброї

Під час обшуків у підозрюваних прокуратура виявила документи, чорнові записи та листування з замовниками з Росії.

Зі складів українських військових частин протягом останніх 20 років викрадали запчастини та комплектуючі для бойової техніки. Обладнання передавали до Росії, або ж його використовували бойовики на Донбасі проти української армії.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури.

У цій справі затримали одного з братів-організаторів схеми викрадання запчастин. Слідчі викрили канал постачання запчастин та комплектуючих до ракетних системи до Росії. Їх або викрадали зі складів, або знімали з бойової техніки.

Згідно з інформацією слідства, два брати, які є громадянами України, через кур’єрів передавали до РФ обладнання, з якого потім в Росії виготовляли зброю.

Під час обшуків у підозрюваних прокуратура виявила документи, чорнові записи та листування з замовниками з Росії.

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Затриманому повідомили про підозру та взяли під варту. Другого брата, який причетний до цієї схеми, оголосили в розшук.

Нагадаємо,у ніч на 20 вересня з військової частини Збройних сил в Житомирській області вкрали зброю. З частини зникли 5 пістолетів та 5 автоматів АКС-74. Хто саме вкрав зброю — поки не встановили.

Раніше повідомлялося, що військова прокуратура розслідує викрадення понад 170 тонн пального з частини на Одещині.