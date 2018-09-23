На Донеччині викрили підпільне виробництво боєприпасів - у магазині штор (фото)

Зловмисники виготовляли патрони в приміщенні, де знаходився магазин штор.

Співробітники управління карного розшуку спільно з детективами слідчого управління поліції Донецької області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали двох жителів Краматорська, які торгували патронами власного виробництва.

Читайте такожНа Одещині у чоловіка вилучили три міномети (фото)

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

Зокрема, повідомляється, що в ході операції "Зброя та вибухівка" оперативники вийшли на підпільну майстерню в Краматорську і встановили двох виробників, 32 та 43 років. У повідомленні сказано, що "зловмисники орендували на місцевому ринку приміщення, де знаходився магазин штор. За стіною, в потаємній кімнаті збирали патрони, підганяючи калібр під сучасну мисливську зброю іноземного виробництва".

"Для виготовлення використовували стріляні гільзи, "реставруючи" їх. Покупців знаходили через інтернет", - зазначають в поліції.

Також правоохоронці повідомляють, що в ході обшуків в майстерні, будинку і в гаражі поліцейські вилучили не лише нелегальну продукцію та інструменти для її виготовлення, але і бойову зброю - незареєстрований карабін, гранату до підствольного гранатомету, великокаліберні боєприпаси і понад 600 патронів армійського зразка.

"Зброя та боєприпаси направлені на експертизу, їх походження встановлюється. Товар, який проводили підпільні зброярі, перевірять балістики – не використовувалися ці патрони для вчинення злочинів. Також встановлюється коло покупців нелегальних боєприпасів", - повідомляє поліція.

У повідомленні сказано, що затриманим інкримінується ч 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Санкція статті - від 3 до 7 років позбавлення волі.