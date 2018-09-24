У Львові напали на учасників анархістської організації - ЗМІ

Один із постраждалих дістав важку травму голови та ножове поранення в область грудної клітини.

Анархістська організація "Чорний стяг" заявляє, що у Львові 23 вересня учасники ультраправих рухів напали на активістів організації та завдали важких ножових травм.

Про це повідомив представник "Чорного стягу" Антон Парамбуль, пише Громадське.

Він уточнив, що унаслідок нападу постраждали четверо активістів "Чорного стягу" - дві дівчини та двоє хлопців. За його словами, один із постраждалих хлопців - Сергій Господінін - дістав важку травму голови та ножове поранення в область грудної клітини, зараз його оперують.

Він також зазначив, що нападники були "з ножами та молотками". З його слів, нападників "було близько 20". "Напали на чотирьох хлопців та дівчат. Різали ножами та били молотками", - сказав він.

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Парамбуль заявив, що розпізнав на декількох нападниках футболки з написом "Національний корпус". Також він наголосив, що дехто з нападників прикривав обличчя маскою, дехто - ні.

Представниця "Чорного стягу" Вероніка Яблонська, яка дістала ножові поранення унаслідок нападу, повідомила "Громадському", що учасники організації не проводили жодних акцій, а на них напали зненацька.

Вона уточнила, що дістала "глибоке ножове поранення в ногу" і "втратила багато крові". "Ми грали у футбол біля школи за цирком, коли переодягалися, побачили групу осіб у чорному одязі. Напали, били телескопами (телескопічними битами, ред.), ножами", - сказала Яблонська.

На питання, представники якої ультраправої організації напали на них у Львові, Яблонська відповіла, що не могла розпізнати. Також вона зазначила, що хлопець, який дістав поранення голови, прийшов до тями.

Представниця організації "Чорний стяг" Марта Фендер повідомила у Facebook, що на місце інциденту прибула швидка. Вона також оприлюднила фото постраждалих.

Одна із постраждалих - Олександра Омеляш - повідомила, що внаслідок нападу дістала "забиття та ножові поранення". "Це все було дуже швидко, почали на нас нападати, ми спочатку намагалися відбиватися, але потім зрозуміли, що це не допоможе і просто почали закриватися руками. Після цього вони пішли, але через кілька хвилин знову повернулися", - розповіла вона.

Як повідомили "Громадському" у лікарні, куди доставили постраждалих, важко постраждалий Сергій Господінін підключений до апарату штучного дихання - йому провели операцію.

У коментарі "Громадському" речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська підтвердила напад на людей. Вона зазначила, що на місці працюють правоохоронці, водночас деталей не уточнила.

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