Подробиці нападу на гея в центрі Києва: група молодиків завдала йому три ножові удари в ділянку серця (фото, відео)

Потерпілого забрала «швидка допомога».

У Києві на Хрещатику група молодиків завдала три ножові удари в ділянку серця представнику ЛГБТ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

"У четвер, 6 вересня, на вулиці Хрещатик натовп підлітків напав на представників ЛГБТ. Одного з хлопців три рази вдарили ножем у груди", - йдеться в повідомленні.

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За словами потерпілих, вони відпочивали на лавці після відвідин нічного клубу. В цей час до них підійшли кілька молодих людей, почали в агресивній формі коментувати їхній одяг і зовнішність, всіляко ображати їх, наголошуючи на нетрадиційній орієнтації. Між компаніями зав'язалася бійка, в результаті якої один із представників ЛГБТ дістав удари ножем у ділянку серця.

"На цьому молодики не зупинилися, вони відібрали у потерпілого мобільний телефон і почали розпивати спиртні напої на лавочці неподалік від місця події. Наряду поліції, який прибув за викликом, було не складно знайти зловмисників. Побачивши правоохоронців, підлітки почали викидати всі речові докази. Один ніж вони викинули в клумбу, другий - в урну поряд із лавкою, а вкрадений телефон - в кущі... Слідчі, які прибули на місце події, провели поверхневий огляд підлітків на наявність у них ножів та іншої зброї, після чого забрали хлопців до відділення поліції. Молодого хлопця, якого вдарили ножем, забрала "швидка". На місці працювали шість екіпажів патрульної поліції й медики", - говориться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Києві на Хрещатику натовп підлітків напав на представників нетрадиційної сексуальної орієнтації.