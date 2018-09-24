На Київщині п'яний чоловік влаштував стрілянину на АЗС, є поранений

Як з'ясувалося, між двома чоловіками на автозаправній станції виникла сварка. І щоб довести свою правоту, один з них вихопив пістолет. Спочатку вистрілив у повітря, а потім ще одним пострілом влучив у ногу іншому.

В селищі Рокитне місцевий житель у нетверезому стані влаштував розборки з зброєю в руках. Під час конфлікту в ногу був поранений чоловік, а зловмисник зник у невідомому напрямку.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Як з'ясувалося, між двома чоловіками на автозаправній станції виникла сварка. І щоб довести свою правоту, один з них вихопив пістолет. Спочатку вистрілив у повітря, а потім ще одним пострілом влучив у ногу іншому.

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На місці події працівники поліції вилучили травматичну зброю, яке зловмисник зберігав без дозвільних документів. Поранений чоловік від госпіталізації він відмовився.

Затримали стрілка недалеко від місця скоєння злочину в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 54-річний житель смт. Рокитне.

За даним фактом порушено кримінальне виробництво за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, на Закарпатті невідомі кинули гранату на подвір'я місцевого депутата.