На Рівненщині поліцейські затримали водія маршрутки з вмістом алкоголю в крові, що перевищував норму в 12 разів

У крові водія виявили 2,48 проміле алкоголю при нормі – 0,2. На нього склали протокол про адмінпорушення та відсторонили від керування.

У Рівненській області поліцейські викрили водія маршрутки, вміст алкоголю в крові якого перевищував допустиму норму в понад 12 разів.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, 24 вересня поліцейські зупинили мікроавтобус Mercedes-Benz, який здійснює регулярні пасажирські перевезення за маршрутом «с. Жадківка – газова дільниця м. Корець» через порушення водієм Правил дорожнього руху.

Зазначається, що керманич провів посадку та висадку пасажирів у невстановленому місці. У салоні маршрутки на момент зупинки перебували троє осіб.

Під час спілкування із водієм, 39-річним місцевим жителем, поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на місці він відмовився у присутності двох свідків і погодився його пройти у медичному закладі. Результати освідчення –2,48 проміле. Допустимою нормою алкоголю в крові для водіїв є – 0,2 проміле.

На порушника поліцейські винесли постанову за ч. 2 ст. 121-1 та склали протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу про адміністративні правопорушення. Нетверезого водія відсторонили від керування.