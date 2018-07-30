На Рівненщині п’яний водій наїхав на поліцейського, який оформлював ДТП

Зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років, його затримали на місці події.

На Рівненщині 30 липня близько третьої ночі п’яний водій наїхав на поліцейського, який перебував при виконанні службових обов’язків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, трапилося це на Рівненському відділку траси «Київ-Чоп» у селі Грушвиця Друга.

Під час надання допомоги в оформленні дорожньо-транспортної пригоди з механічними пошкодженнями екіпаж патрульних помітив автомобіль Аudi, водій якого порушив правила руху і ледь не збив на місці ДТП огороджувальні конуси. Поліцейські зупинили легковик. Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили, що він перебуває в нетверезому стані. Чоловікові запропонували пройти огляд на стан сп’яніння. У відповідь порушник різко рушив з місця та наїхав на 28-річного лейтенанта поліції. Унаслідок наїзду поліцейський отримав забій гомілки та каретою швидкої медичної допомоги був доставлений до лікарні.

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Зловмисником виявився 28-річний рівнянин. Його затримали на місці події. Нині він спілкується зі слідчими.

За фактами опору працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків та насильства щодо працівника правоохоронного органу за частиною 2 статті 342 і частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України розпочато досудове розслідування. За скоєне зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Раніше у Києві п'яний водій пошкодив 7 машин і заснув у патрульному автомобілі.