У Києві на Бессарабському ринку сталася пожежа (фото, відео)

Пожежа сталася на площі 15 кв.м в одному з побутових підвальних приміщень ринку.

На столичному Бессарабському ринку сталася пожежа в одному з побутових підвальних приміщень.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"Сьогодні, 25 вересня, о 19:10 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про загоряння в побутовому приміщенні в підвалі Бесарабського ринку", - йдеться в повдіомленні.

Зазначається, що о 19:42 рятувальники локалізували пожежу на площі 15 кв.м, а о 20:15 - ліквідували. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, раніше пожежникам вдалося ліквідувати пожежу, яка сталася 16 вересня ввечері на вул. Ясногірській, 11, у Шевченківському районі Києва на площі 800 кв. м.