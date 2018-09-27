Смертельна ДТП в Чернівцях: патрульні вимкнули відеореєстратор, щоб зарядити телефон (відео)

Реєстратор патрульні вимкнули, хоча начебто переслідували порушників і, за інструкцією, мали фіксувати гонитву.

Чернівецькі патрульні, які на смерть збили людину, вимкнули відеореєстратор в машині, аби зарядити телефон.

Про це сьогодні під час акції протесту, яку влаштували містяни, повідомив начальник міської патрульної поліції, йдеться в сюжеті ТСН.

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Під будівлю поліції прийшли обурені містяни, вони вимагали не приховувати відеодокази ДТП. До протестувальників вийшов очільник поліції міста Артур Шкроб та приголомшив: реєстратор патрульні вимкнули, хоча начебто переслідували порушників і, за інструкцією, мали фіксувати гонитву.

Як відомо, півтора тижні тому автівка копів на смерть збила пішохода, покази копів та свідків аварії кардинально різнились. Світло на розслідування мало пролити відео з реєстратора патрульного авто. Напередодні прокуратура оприлюднила відео аварії, яке було зняте камерою спостереження.