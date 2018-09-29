Потерпілий при пограбуванні в Одесі інкасатор знаходиться у реанімації без свідомості

Учора в центрі міста зловмисники вчинили збройний розбійний напад на інкасаторів, викравши понад 3 мільйонів гривень.

Один із інкасаторів, які були поранені учора в Одесі під час збройного пограбування, перебуває у тяжкому стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні повідомив головний лікар міської клінічної лікарні №11 Микола Турчин.

За його словами, один із постраждалих зараз перебуває в реанімації в непритомному стані. У зв'язку тяжким вогнепальним пораненням, яке пошкодило стегнову артерію, у нього велика крововтрата.

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«Стан тяжкий, під час операції шматки кулі вилучили», - сказав Турчин, додавши, що у чоловіка також перелом шийки стегна, через що необхідне ще одне оперативне втручання.

Другий інкасатор, який дістав вогнепальне поранення в п'яту, прооперований, його стан задовільний.

Як повідомляв УНІАН, увечері 28 вересня в центрі Одеси, на вулиці Софіївській, зловмисники скоїли збройний розбійний напад на інкасаторів, викравши понад 3 млн грн.

За даними поліції, напад скоєно на співробітників приватної компанії, які проводили інкасацію обмінних пунктів. Вогнепальні поранення ніг під час нападу дістали обидва співробітники (один - в п'яту, другий - в стегно).

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.